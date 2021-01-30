عمرو أديب: "مفيش طرمخة على القضايا في مصر"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن القضاء هو المنوط به الحكم في قضية الطبيب المتحرش، حيث إما سيثبت إدانته، أو سيبرأ المتهم.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "مفيش طرمخة، ولا ابتزاز للقانون أو المحكمة.. من أول طفل المرور، والقاضي المتحرش"، مؤكدا أن القانون وضمير القاضي هو معيار الحكم.



