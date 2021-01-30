وزير الثقافة تنعي المخرج المسرحي فهمي الخولي

السبت 30/يناير/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر

نعت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم  المخرج فهمي الخولي الذي وافته المنية إثر أزمة صحية.

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل مثل علامة فارقة في تاريخ المسرح المصري وتمتع بخيال خلاق ميز تجربته الفنية.
 
وأضافت أن أعماله نجحت في تأصيل الكثير من قيم المجتمع النبيلة وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته . 

وتوفى المخرج فهمى الخولي، خلال الدقائق القليلة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

والراحل ممثل ومخرج تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 كما قام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة .

واخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح و للقطاع الخاص .

تولى أدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى أشرافه على فرقه تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية.

ويعد المخرج فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدم للمسرح المصري ما يفوق الـ ١٠٠ عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح منهم عبد الله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي و غيرهم.


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