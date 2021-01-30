بعد وفاته.. تعرف على اسهامات الراحل فهمي الخولي في المسرح

السبت 30/يناير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر

توفى المخرج فهمى الخولي، خلال الدقائق القليلة الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

مخرج والممثل مصري تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1971 كما قام بالتمثيل في بعض الأعمال المسرحية بمسرح الدولة .

واخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح و للقطاع الخاص .

تولى أدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى أشرافه على فرقه تحت 18 التابعين للبيت الفني للفنون الشعبية و الاستعراضية.

ويعد المخرج فهمي الخولي أحد أهم مخرجي المسرح المصري، فقد قدم للمسرح المصري ما يفوق الـ ١٠٠ عرض مسرحي مع ألمع نجوم المسرح منهم عبد الله غيث، سميحة أيوب، رغدة، نور الدمرداش، نور الشريف، صابرين، يوسف شعبان، ممدوح وافي و غيرهم.

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مخرج فهمي الخولى فنان المسرح

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