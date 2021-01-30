ميساء مغربي: لهذا السبب جاءتني فكرة فيلم "ثري تو ون"

السبت 30/يناير/2021 - 12:07 ص
بوابة الفجر

 

كشفت الفنانة ميساء مغربي النقاب عن فكرة فيلم "ثري تو ون"، لافتة إلى أنها جاءت لها بعد أن شعرت أن الناس عندهم الكثير من الشغف والفضول ليعرفوا كواليس العلاقة بين الفن والفنانين.

وأوضحت في تصريحات صحفية، ان الجمهور لديه فضول أن يعرف  كواليس حقل الصناعة وتفاصيله مثل اللوكيشن والراكور المشاكل الشخصية للممثلين والعلاقة بين الممثلين وبعضهم.

وأضافت: "حقيقي وجدت الناس حريصين على معرفة الآلية والتفاصيل في كل شيء خاص بصناعة الفن ومن هنا جاءت الفكرة لدي وشعرت أن الفيلم سيكون به شيء جديد".

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ميساء مغربي ممثلة سينما الفجر الفني

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