شاهد.. مشادة كلامية بين عمرو أديب ومحامي الطبيب المتهم بالتحرش

السبت 30/يناير/2021 - 01:26 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي عمرو أديب، والمستشار كمال يونس، محامي طبيب الأسنان المتهم بالمتحرش، لاعتراض الأخير على المقدمة التي سردها "أديب" عن الواقعة وموكله.

وقال "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "كان الأولى بينا خلال النصف ساعة اللي اتكلمت فيها عن الواقعة يا عمرو بيه، أننا نتكلم عن الرئيس السيسي وهو بيفتتح المشروعات والكباري"، فقاطعه أديب، معلقا: "يا متر لو سمحت متخوفنيش.. الرئيس السيسي ملوش دعوة بالموضوع ده".

وأضاف محامي طبيب الأسنان، مخاطبا الإعلامي عمرو أديب: "شعرت من المقدمة بتاعتك أن موكلي هيروح على الإعدام تاني يوم"، كاشفا أن الفنان عباس أبوالحسن مقدم البلاغ ضد موكله صدر ضده حكم بغرامة 5 آلاف جنيه لادعائه كذبا على شخص.

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بوابة الفجر الفجر الطبيب المتهم بالتحرش الرئيس السيسي

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