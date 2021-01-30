شاهد.. مشادة كلامية بين عمرو أديب ومحامي الطبيب المتهم بالتحرش

نشبت مشادة كلامية بين الإعلامي عمرو أديب، والمستشار كمال يونس، محامي طبيب الأسنان المتهم بالمتحرش، لاعتراض الأخير على المقدمة التي سردها "أديب" عن الواقعة وموكله.





وقال "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "كان الأولى بينا خلال النصف ساعة اللي اتكلمت فيها عن الواقعة يا عمرو بيه، أننا نتكلم عن الرئيس السيسي وهو بيفتتح المشروعات والكباري"، فقاطعه أديب، معلقا: "يا متر لو سمحت متخوفنيش.. الرئيس السيسي ملوش دعوة بالموضوع ده".



