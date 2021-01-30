تعليق طريف من عمرو أديب على الهواء بسبب الطبيب المتهم المتحرش

قال الفنان عباس أبو الحسن، مقدم أحد البلاغات ضد طبيب الأسنان المتحرش، إن هناك أكثر من فنان أخبره أنه تعرض للتحرش على يد نفس الطبيب، منهم أحد لاعبي كرة القدم.





وأضاف "أبوالحسن"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "شلتنا فيها 15 واحد منهم فنانين حصل معاهم كده مع نفس الطبيب وضربوه"، متابعا: "الطبيب المتحرش بيحب الأجسام الحلوة وبينقي".



