تعليق طريف من عمرو أديب على الهواء بسبب الطبيب المتهم المتحرش

السبت 30/يناير/2021 - 07:53 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
قال الفنان عباس أبو الحسن، مقدم أحد البلاغات ضد طبيب الأسنان المتحرش، إن هناك أكثر من فنان أخبره أنه تعرض للتحرش على يد نفس الطبيب، منهم أحد لاعبي كرة القدم.

وأضاف "أبوالحسن"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "شلتنا فيها 15 واحد منهم فنانين حصل معاهم كده مع نفس الطبيب وضربوه"، متابعا: "الطبيب المتحرش بيحب الأجسام الحلوة وبينقي".

ومن ناحيته عقب الإعلامي عمرو أديب على أن الطبيب المتحرش يختار أجسام معينة ليتحرش بها، قائلا: "الحمد لله".

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