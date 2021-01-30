هل سيتم استخدام المسحة الشرجية في مصر؟.. الصحة تجيب

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، مدى إمكانية تطبيق المسحة الشرجية للتأكد من إصابة كورونا في مصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر أحدث لغط على صفحات التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن بعض الدراسات العلمية أفادت أن مرضى كورونا الذين يعانون من أعراض جهاز همى فقط، دون أعراض تنفسية، عند إجراء "pcr" لهم تكون نتيجته سلبية رغم إصابتهم، ولهذا فأن استخدام المسحة الشرجية لهم أفضل.





وأوضح أن مرضى كورونا المعوية حالات نادرة جدا في مصر وفقا لبيانات اللجنة العلمية بمصر، حيث من بين كل 10 آلاف حالة يوجد حالة واحدة تعاني من أعراض جهاز هضمي فقط، وهذه الحالات يتم عزلها وتتعافى في خلال 5 أيام.



