الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن وصول شحنات لقاح كورونا إلى مصر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد من حصلوا على لقاح كورونا من الأطقم الطبية وصل إلى 1315 فرد، وهناك 3 آلاف فرد من الأطقم الطبية سجلوا أنفسهم على الموقع الإلكتروني للحصول على اللقاح.





وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه سيصل مصر شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأيام المقبلة، كذلك ستحصل مصر على شحنة من لقاح "أسترازينكا" في أول الأسبوع المقبل.



