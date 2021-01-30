حسام حسن يضغط على سموحة للانتقال إلى الزمالك

السبت 30/يناير/2021 - 12:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يعقد حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري، جلسة حاسمة لبحث مصيره النهائي مع الفريق السكندري.

ويرغب نادي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك عقب رحيل مصطفى محمد إلى جالاطة سراي التركي.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي سموحة، أن حسام حسن سوف يحدد مصيره مع فرج عامر، رئيس النادي، وأحمد سامي المدير الفني للفريق.

وأكد المصدر، أن حسام حسن سيحاول اقناع مسؤولي سموحة بالسماح له بالرحيل إلى الزمالك خاصة بعد فشل مفاوضات النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

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