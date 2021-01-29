باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لرحيل زيزو

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
 رحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برحيل محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن باتشيكو لا يمانع في رحيل زيزو ولكن على سبيل الإعارة، خاصة وأن مركزه يوجد فيه عدد كبير من اللاعبين.

وأشار المصدر، أن باتشيكو وافق أيضًا على رحيل محمود عبد العزيز، في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة طويلة.

وأكد المصدر، أن محمود عبد العزيز يمتلك العديد من العروض، لكنه قريب من الانتقال إلى الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتمكن نادي الزمالك من الفوز على مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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