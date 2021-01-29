إدوارد يصل عزاء مصفف الشعر محمد الصغير

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
وصل الفنان ادوارد، لتقديم واجب العزاء في مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، حيث تستقبل أسرته المعزين مساء اليوم الجمعة، عقب صلاة المغرب بمنزل الراحل بمدينة سيتي فيو - الشيخ زايد.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على حضور العزاء أيضا، الفنانة الكبيرة يسرا، الفنانة الكبيرة لبلبة، الفنان شريف منير، النجم هاني رمزي، الفنانة حلا شيحة، المخرج محمد سامي، الإعلامية بوسي شلبي وغيرهم.

في سياق منفصل، كان قد نشر الفنان احمد السقا، منشورا له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيدمحمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمة".

وتلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد في صلاة الجنازة ولازم الجثمان في المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير، لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته، إضافة إلى مطالبة جمهورها ومحبى والدها بالدعاء له بالشفاء من مرضه الذى اشتد عليه.

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