محامي الطبيب المتهم بالتحرش: "مصير موكلي البراءة.. وما يقال كلام مرسل"

قال المستشار كمال يونس، محامي طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، إن كل ما قيل بحق موكله اتهامات ما زالت قيد التحقيقات أمام النيابة العامة، موضحا أنه تم حبس موكله 15 يوما لعدم انتهاء التحقيقات، معلقا: "لو النيابة انتهت من التحقيقات بكرة ممكن يفرجوا عنه".





وأضاف "يونس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن ما يقوله مقدمي البلاغات كلام مرسل، لافتا إلى أن موكله من أكبر أطباء الأسنان، "هيخدر المرضى فين"، منوها بأن هناك حالات مثل هذه الواقعة يكون غرضها الابتزاز.



