يوفيتش مديرا فنيا للإسماعيلى

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بصفة رسمية مع البوسنى "دراجان يوفيتش" لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة إضافة إلى مواطنه "جيفاد ساريتش" كمدربا للأحمال.

واستقبل عثمان المدير الفنى الجديد بجانب مدرب الأحمال لانهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد قبل توليه المهمة بشكل رسمى مع الدراويش فى ظل ترحيبه بتدريب أحد أكبر الأندية فى مصر والقارة السمراء ورغبته فى صنع طفرة حقيقة ضمن صفوف الدراويش.

وجاء تعيين المدرب البوسنى فى ظل خبراته الفنية الكبيرة فى المجال الكروى، فضلا عن البطولات التى حققها ومنها بطولة كأس البوسنة مع نادى زيرينسكى موسم 2007-2008 بجانب بطولة الدورى البوسنى مع نفس الفريق فى الموسم الذى تلاه مع إحراز الدورى الأنجولى ضمن صفوف فريق أول أغسطس عام 2016 بعد غياب دام 10 سنوات ، ثم التتويج بنفس اللقب المذكور نسخة 2017 و2019 بجانب بطولة الكأس الأنجولى وكأس السوبر فى عام 2019 أيضا.

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