كشف حساب جوارديولا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:03 م
جوارديولا
جوارديولا
علاء خليف
يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض مواجهة جديدة ضد فريق شيفيلد يونايتد في تمام الخامسة مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

ماذا قدم "جوارديولا" مع مانشستر سيتي هذا الموسم؟

وخاض مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا 31 مباراة في مختلف البطولات بالموسم الحالي 2020 – 2021، حقق 23 انتصارًا، وخسر مباراتين، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات، سجل لاعبوه 66 هدفًا، واستقبلت شباكه 17 هدفًا.

قاد "جوارديولا" مانشستر سيتي في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق الفوز في 12 مباراة، وخسر مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، سجل 36 هدفًا، واستقبلت مرماه 13 هدفًا، وحصد 41 نقطة، واعتلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ويأمل في مواصلة الزحف نحو حصد لقب البريميرليج.

بينما خاض 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، فاز في 5 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يخسر أي مباراة، سجل 13 هدفًا، واستقبلت مرماه هدف وحيد.

ولعب مباراتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، و4 مباريات بكأس الرابطة الإنجليزية فاز بهم جميعًا، وسجل لاعبوه 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

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