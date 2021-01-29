الأهلي يقرر تمديد عقد الدينامو





قرر مسؤولو لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، تمديد عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد تألقه مع الأحمر.





تمديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي





ومن المنتظر أن يعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، خلال الساعات القليلة المقبلة، تمديد عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق لمدة 5 سنوات.





من جانبه وافق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تمديد عقد أكرم توفيق مع الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.





وفي سياق آخر، وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى قطر للمشاركة في بطولة مونديال العالم للأندية، حيث يحمل الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عن موسم 2020.





ويواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، نظيره الدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة مساء الخميس المقبل، ضمن إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة مونديال العالم للأندية.



