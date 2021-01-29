الجمعية العمومية لمهندسي الكهرباء: الاستمرار في تقديم الأنشطة المختلفة رغم ظروف الجائحة



وأوضح الشيخ أن مجلس الشعبة ناقش ضرورة المشاركة في اعمال لجنة معمل شنايدر، مع السعي للتواصل مع شركات متخصصة فى مجال الهندسة الكهربائية لانشاء معامل تدريبية بالنقابة تحمل أسماء هذه الشركات.



بالاضافة الى مناقشة العرض المقدم من احدى الشركات لإنشاء اكاديمية للتدريب، مشيرا الى انه هناك ترتيب لعقد لقاء ثنائي لمزيد من المناقشات تمهيدا للتوافق على بنود الإتفاقية، وذلك بالتعاون مع لجنة النقابة الإلكترونية ولجنة التدريب. موضحا أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة والشركة، بالاضافة الي بروتوكول التعاون بين النقابة والمعهد القومي للاتصالات.



وشدد الشيخ على أن الشعبة تضع في اولوياتها متابعة تعاون النقابة مع بعض الشركات لتحقيق أهداف النقابة في التحول الرقمي وتدريب الكوادر، مشيرا الى انه فى اطار حرص الشعبة على القيام بدورها في الارتقاء بمستوي المهندس مهنيا وعلميا، وتفعيل الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة والإرتقاء بها، فقد تم تنظيم عدة نداوات علمية بعنوان ( نظم الوقاية في الشبكة الكهربائية ) حاضر فيها السيد المهندس احمد الشناوي – وكيل الشعبة – وكبير مهندسين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ومهندسون متخصصون، وقد لاقت الندوة إقبالا من السادة المهندسين اعضاء الجمعية العمومية، وانبثق عن الندوة فتح قنوات من التعاون بين النقابة والشركات المشاركة في الندوة لتعزيز سبل التعاون لنشر العلم وتبادل الخبرات بين الساده المهندسين وبعضهم من خلال الزيارات العملية لمصانع الشركات والندوات التدريبية والتي جاري الترتيب والتجهيز لها لوضعها في صورة نهائية لبروتوكول تعاون بين النقابة وهذه الشركات الرائدة للمساهمة في الارتقاء بمستوي المهندس مهنيا وعلميا.



وفيما يخص لائحة مزاولة المهنة واللجان البينية والتخصصات الدقيقة لكل شعبة أشار الشيخ إلى أنه تم تفاعل الشعبة بالتعاون مع باقي مجالس الشعب وبالتعاون مع لجنة مزاولة المهنة للوقوف علي مسميات التخصصات الدقيقة التابعة لشعبة الهندسة الكهربائية، ووضع ضوابط مزاولة مهنة الهندسة الكهربائية ووضع معايير تحدد حجم ونوعية الاعمال التي يجوز لكل مهندس مزاولتها حسب خبراته.



وعن الزيارات الخارجية التى قامت بها الشعبة أشار أمين الشعبة الكهربائية أنه تم تنظيم زيارات لعدة شركات مصرية رائدة تعمل فى مجال الهندسة الكهربائية لتحقيق أقصى استفادة من التعاون بين الشعبة وسوق العمل لتعود بشكل مباشر علي المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للشعبة وللارتقاء بمستوي المهندس والمساعدة علي توعية السادة المهندسين عن احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا، وتشجيعا للصناعة المصرية المتميزة وتشجيع الكيانات الهندسية التي يتم تصدير منتجاتها للأسواق العالمية، مضيفا الى انه جاري الترتيب لتنفيذ زيارة لشركات أخرى بناء علي دعوة منهم تم توجيهها لمجلس الشعبة لبحث سبل التعاون بين النقابة وبين تلك الشركات والتي يمكن بها المساهمة في الارتقاء بمستوي المهندس مهنيا وعلميا ليتم التوافق علي ذلك في بروتوكول تعاون يتم توقيعه بين النقابة وتلك الشركات.



وشدد الشيخ على حرص الشعبة لتجهيز بروتوكولات تعاون لتوقيعها مع الجهات التي تقوم الشعبة بزيارتها لإتاحة التدريب وفرص عمل، مشيرا الى انه تم التوافق علي تشكيل لجنة للتدريب تنبثق من الشعبة للعمل علي تنظيم العمليات والبرامج التدريبة المطلوب توفيرها للارتقاء بمستوي المهندسين الكهربائيين.



وخلال استعراضه لخطة عمل الشعبة خلال عام 2021 أشار المهندس وسام الشيخ الى انه سيتم الاستمرار فى عقد الندوات، وكذا قيام الشعبة بتنظيم زيارات ميدانية الى محطة كهرباء العاصمة الإدارية، والمحطة الشمسية أعلى مبنى وزارة الكهرباء او مبنى هيئة الطاقة المتجددة، ومركز التحكم القومي للكهرباء، ومركز ابحاث الجهد الفائق بالشركة القابضة لكهرباء مصر، ومصانع شركات رائدة، وزيارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مضيفا أنه سيتم تنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع لجنة التدريب بالنقابة العامة، بالاضافة الى توقيع بروتوكولات للتدريب والتوظيف، سواء مع جهات تم زيارتها او دعوتها للمشاركة في أنشطة الشعبة.



ونوه الشيخ الى انه فى اطار السعي لتلبية رغبات بعض الزملاء اعضاء الجمعية العمومية للشعبة سيتم تنظيم الندوات والمحاضرات التي تم تنظيمها بالنقابه العامه بالنقابات الفرعية حتي يمكنهم المشاركة بسهولة في محافظاتهم. بالاضافة الى السعي لتنظيم ورشة عمل لدعوة بعض مراكز التدريب والاتفاق علي دورات بأسعار رمزية للمهندسين وطلبة كليات الهندسة (بالتنسيق مع لجنة التدريب).



وأتم الشيخ أنه سيتم اتمام اجراءات توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات متخصصة ومصانع لتدريب المهندسين وتوفير فرص عمل لهم.



من جانبه كشف المهندس فاروق الحكيم رئيس لجنة القيد والمعادلات للشعبة الكهربائية أنه تم منح لقب استشاري لـ 39 مهندسا فى مختلف مجالات الهندسة الكهربائية والموافقة على تسجيل عدد 2 مكتب استشارى نوعى خلال عام 2020، فيما تم تأجيل 41 طلبا للحصول على لقب استشاري لاستكمال البيانات وكذا الخبرات التى تؤهلهم للحصول على لقب استشارى ورفض طلبين، كما تمت الموافقة على منح لقب دكتور لـ 39 مهندسا وتأجيل طلبين لاستكمال البيانات ورفض طلبين، بينما تمت الموافقة على قيد 70مهندسا جديدا بالشعبة الكهربية، وتأجيل 14 طلبا لاستكمال المستندات.



وفي كلمته أشار المهندس محمد عطية مدير إدارة الحاسب الآلي بنقابة المهندسين المصرية إلى إسهامات لجنة النقابة الالكترونية والتي اعتمدت الخطة المعلوماتية الإستراتيجية للنقابة وتتضمن تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات بمبنى النقابة العامة للمهندسين 2021، وتطوير الخوادم ووحدات التخزين وعمليات التعافي من الكوارث، وتأهيل غرفة الاتصالات (أعمال مدنية وكهروميكانيكية)، وتطوير نظام الأرشفة وتدفق الأعمال والتواصل الداخلي (Intranet)، ونظم إدارة موارد المؤسسات (ERP) لإحكام السيطرة المالية بالنقابة العامة والنقابات الفرعية لكافة صناديق النقابة.



كما أوضح عطية دور لجنة النقابة الإلكترونية في تطوير النظم المحورية لخدمات المهندسين.



من بينها منظومة الخدمات النقابية (اشتراكات العضوية -الاستشاري-شهادات العضوية)، ومنظومة المعاشات، ومنظومة الرعاية الصحية (اشتراكات المهندسين وأسرهم-كروت التكلفة -البورتال الطبي للجهات العلاجية)، ومنظومة مزاولة المهنة (شهادات الإشراف -تجديد السجلات الهندسية)، ومنظومة اللجان والشعب، وتطوير الموقع الالكتروني التفاعلي، وتطبيقات الهاتف المحمول لخدمات السادة المهندسين عن بُعد.



ومن جانبه أكد المهندس أحمد صلاح الشناوي- وكيل الشعبة، على المشاركة الفعالة لشعبة الهندسة الكهربائية في جميع لجان النقابة من خلال أعضائها وبصفته عضو لجنة إنشاء النقابات الفرعية أفاد بأنه قد تم الانتهاء من مصيف النقابة الفرعية بمرسي مطروح، وتم تشكيل لجنة مكونة من مهندس مدني وعمارة وكهرباء لاستلام الشاليهات، كما أنه جاري الانتهاء من مراجعة الرسومات الهندسية لبناء دورين بمبني نقابة العريش.



وبدوره أثنى المهندس أحمد فؤاد- عضو مجلس الشعبة، على الدور الكبير الذي يقوم به مهندسو الكهرباء من خلال مشاركتهم في المشروعات القومية بمصر والذين لولا جهودهم الملموسة ما وصلت إلى ما هي عليه الآن.



كما أكد محمد حسن سليمان عضو مجلس الشعبة أن شعبة الهندسة الكهربائية تقوم بدورها في توصيل صوت المهندسين أعضاء الجمعية العمومية إلى القائمين على أمر النقابة وتقديم مقترحاتهم لدراستها وتطبيق ما يمكن تنفيذه منها.

عقدت شعبة الهندسة الكهربائية برئاسة الدكتور مهندس محمد اليماني، اليوم الجمعة، جمعيتها العمومية العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.وفي كلمته الافتتاحية عبر الدكتور مهندس محمد اليمانى عن شكره للمهندسين لحرصهم على التواجد وحضور الجمعية العمومية لشعبتهم رغم ظروف جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الشعبة استطاعت خلال الفترة السابقة رغم ظروف الجائحة أن تستمر في تقديم أنشطتها المختلفة بكل قوة، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء مجلس الشعبة في اللجان العامة بالنقابة سواء برئاسة إحدى اللجان أو من خلال عضويته بها، حيث أضافت مشاركتهم في أعمال اللجان من خلال جهد متميز مما انعكس على معدلات الأداء فى النقابة،. مشددًا على أن مجلس الشعبة يستمد قوته من خلال دعم المهندسين أعضاء الشعبة، وأنه يسعى خلال فترة تواجده في تحقيق الأهداف المنشودة.وسلط اليمانى الضوء بشكل عام على السياسة العامة للنقابة والشعبة، موضحًا أن النقابة العامة للمهندسين تعمل على تحقيق عدة أهداف من أهمها الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وكذا تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيمجهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، وأهداف التنمية الاقتصادية، والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية، والاجتماعية، والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا وثقافيًا، مضيفًا أن النقابة تعمل على الإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية، وكذا التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص في البلاد العربية والإفريقية والأسيوية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.وعدد اليمانى اختصاصات الشعبة والتى تتمثل فى تحقيق أهداف واغراض النقابة على نطاق الشعبة، والنظر في شئون المهنة ورفع مستواها، وما يهم أعضاء الشعبة، وفحص طلبات القيد وتقديم توصياتها إلى لجنة القيد، وفحص الشكاوى التي تقدم من أحد أعضاء الشعبة أو ضده، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات مجلس النقابة فيما يخص الشعبة، ولمجلس الشعبة إذا رأى الاعتراض على أى من هذه القرارات أن يبدى أوجه اعتراضه عليها لمجلس النقابة خلال أسبوعين على الأكثر، وكذا اقتراح وإعداد اللوائح الخاصة بالشعبة ونظام المسابقات وتحديد الأتعاب وتقاليد المهنة، واقتراح وتحديد الأعمال الهندسية التى يجوز لكل من أعضاء الشعبة مباشرتها من حيث النوع والكمية.وبدوره استعرض المهندس وسام الشيخ- أمين الشعبة، التقرير السنوي لأنشطة الشعبة خلال عام 2020، وقال: فور بدء اجتماعات الشعبة تم مناقشة خطة العمل والتعاون لتنظيم بعض الندوات وورش العمل، وتنظيم زيارات إلى بعض المحطات والمواقع والجهات ذات الصلة بعمل الشعبة موضحا أن الشعبة قامت وبالتعاون مع شعبة ميكانيكا بإعداد دراسة وتقرير فني عن اجهزة التنفس الصناعي وكيفية التوسع في تصنيعها محليا، هذا بجانب تعاون الشعبة مع لجنة إدارة الأزمة بالنقابة العامة للمهندسين، والتي تضم في عضويتها جميع رؤساء الشعب ونقباء المحافظات، لمناقشة وضع حلول لمشاكل المهندسين جراء جائحة كورونا.وأشار الشيخ إلى أن مجلس الشعبة ناقش ما يتعرض له المهندسون العاملون في قطاع الكهرباء من مخاطر سواء مهندسو وزارة الكهرباء أو مهندسو الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، سواء اثناء عملهم علي خطوط الجهدين العالي والمتوسط، وكذلك المهندسون الذين يرتبط عملهم بالموزعات والمحولات التي تغذي الجهود المنخفضة، موضحا أن الشعبة اقترحت ضرورة مخاطبة الجهات المعنية المسئولة ليتم صرف بدل مخاطر لهؤلاء المهندسين الذين يتعرضون لمخاطر قد تصل الي درجة الوفاة أحيانا.واستعرض أمين شعبة الهندسة الكهربائية ما قامت به الشعبة ولجنتها الإستشارية بخصوص التنسيق بين النقابة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء بخصوص شبكات الجهد المتوسط والمنخفض ودور الإستشاري عند الإستلام، مشيرا الى المشاركة الايجابية والفعالة في لجان النقابة العامة المختلفة (وخاصة لجنة الطاقة ولجنة الإعلام ولجنة التدريب ولجنة النقابة الإلكترونية ولجنة شئون العاملين ولجنة التعليم الهندسي وغيرها).