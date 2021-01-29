عباس أبو الحسن يكشف السبب الذي دفعه لفضح الطبيب المتحرش

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قال الفنان عباس أبو الحسن، أحد مقدمي بلاغ ضد طبيب الأسنان المتحرش، إن السبب الذي دفعه لفضح الطبيب المتحرش بعد محاولة تحرشه به 3 مرات، هو أنه رأى إعلانات للطبيب على طريق أكتوبر.



وأضاف "أبو الحسن"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "أنا شفت ديب بشري فالاعلانات بابتسامته الغتتة"، لافتا إلى أنه اعتبر هذه الإعلانات محاولة من الطبيب لجذب ضحايا جديدة.



وكشف أنه بعد أن كتب البوست عن الطبيب المتحرش تلقى نحو 140 شهادة موثقة من أشخاص تعرضوا للتحرش من نفس الشخص، لافتا إلى أن تلقى مناشدات من أسرة الطبيب ترجوه بالتوقف عن فضحه.



وعن ما تعرض له الفنان تميم يونس، أوضح أن تميم أرسل له رسالة صوتية وأخبره أن الطبيب المتحرش خدره، متابعا: "تميم قالي لما شفت اعلاناته في أكتوبر عيط".

ولفت إلى أن البطل الحقيقي في كشف الطبيب المتحرش هو الشاب الذي كان معه فيديوهات للطبيب، مضيفا: "الشاب وثق فيا وكلمني وحكى ليا التفاصيل.. باسم خدعه واستغله وصوره، بس الشاب قالي انا عايزه يتحاكم".

