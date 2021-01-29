نشرة حوادث الفجر: شك في نسبها وكتم أنفاسها بعد تعذيب زوجته.. ماذا حدث للطفلة نورا بأكتوبر؟
الجمعة 29/يناير/2021 - 10:54 م
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
شوهني وضربني بالسكينة".. أول حوار مع زوجة بولاق التي اعتدى عليها زوجها المحامي.. والسبب المصاريف (فيديو وصور)
بابا ضرب ماما بالسكينة.. بابا هيموت ماما"، في مشهد لا ينسى من ذاكرة الأطفال الثلاثة أكبرهم ١٠ أعوام، عندما تعرض والدهم "أ.س" بالضرب المبرح على جسد زوجته الهزيل، حتى توغل قلبه الشيطان، واستل سكينًا من المطبخ ليطعنها ويشوه وجهها البرئ أمام أطفالها، فاستغاثت الزوجة المكلومة بطفلتها الكبرى، لتلحق بوالدتها، ولكن كان الأب لا يسمع لصراخ أطفاله "سيب ماما.. سيب ماما"، فأسرعت الطفلة لباب المنزل وقلبها يمتلئ خوفًا على والدتها، لتقرع على أبواب الشقق السكانية، ليلحق الجيران بالسيدة وينقذوها من يديه، لتكتب عمرًا جديدًا لها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
شك في نسب طفلته وكتم أنفاسها بعد تعذيب زوجته.. ماذا حدث لـ"الطفلة " نورا بأكتوبر؟
اعتاد حمدى، الرجل الثلاثيني العمر، تعذيب طفلته نورا البالغة من العمر ثلاث سنوات لشكه في نسبها، وعززت زوجته التي تكبره بـ3 سنوات الفكرة في ذهنه، بسبب كرهها لضرتها " والدة الطفلة"، خاصة بعدما تعدت عليها بالضرب وتسببت في رقودها داخل المستشفى لمدة أسبوع كامل بمحافظة الإسكندرية.. "ضربتها علقة موت".ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تنجح في القبض علي مرتكب واقعة حريق سوق التوفيقية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
غدًا.. الحكم في دعوى عرض اتفاقية مبادئ سد النهضة على البرلمان
تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
شوهني وضربني بالسكينة".. أول حوار مع زوجة بولاق التي اعتدى عليها زوجها المحامي.. والسبب المصاريف (فيديو وصور)
بابا ضرب ماما بالسكينة.. بابا هيموت ماما"، في مشهد لا ينسى من ذاكرة الأطفال الثلاثة أكبرهم ١٠ أعوام، عندما تعرض والدهم "أ.س" بالضرب المبرح على جسد زوجته الهزيل، حتى توغل قلبه الشيطان، واستل سكينًا من المطبخ ليطعنها ويشوه وجهها البرئ أمام أطفالها، فاستغاثت الزوجة المكلومة بطفلتها الكبرى، لتلحق بوالدتها، ولكن كان الأب لا يسمع لصراخ أطفاله "سيب ماما.. سيب ماما"، فأسرعت الطفلة لباب المنزل وقلبها يمتلئ خوفًا على والدتها، لتقرع على أبواب الشقق السكانية، ليلحق الجيران بالسيدة وينقذوها من يديه، لتكتب عمرًا جديدًا لها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
شك في نسب طفلته وكتم أنفاسها بعد تعذيب زوجته.. ماذا حدث لـ"الطفلة " نورا بأكتوبر؟
اعتاد حمدى، الرجل الثلاثيني العمر، تعذيب طفلته نورا البالغة من العمر ثلاث سنوات لشكه في نسبها، وعززت زوجته التي تكبره بـ3 سنوات الفكرة في ذهنه، بسبب كرهها لضرتها " والدة الطفلة"، خاصة بعدما تعدت عليها بالضرب وتسببت في رقودها داخل المستشفى لمدة أسبوع كامل بمحافظة الإسكندرية.. "ضربتها علقة موت".ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الداخلية تنجح في القبض علي مرتكب واقعة حريق سوق التوفيقية
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة إضرام النيران بعدد من المحال التجارية بمنطقة التوفيقية بالقاهرة. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
غدًا.. الحكم في دعوى عرض اتفاقية مبادئ سد النهضة على البرلمان
تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، والتي تطالب بإحالة اتفاق سد النهضة إلى البرلمان للموافقة عليه أو رفضه، وفقا لنص المادة 151 فقرة أولى من الدستور. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا