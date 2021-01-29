نائب وزير المالية سابقا: التجارة الالكترونية تمثل 30% من الاقتصاد العالمى

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

أكد الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة سابقا، أن التجارة الالكترونية مهمة للغاية وظهرت أهميتها مع تفشي جائحة كورونا فى العالم، موضحا أن الاقتصاد الرقمي اكثر شمولا من التجارة الالكترونية لأنه يشمل التعاملات الحكومية الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والتعليم الالكتروني، قائلا: "أصحاب التجارة الالكترونية تضاعفت ثرواتهم خلال جائحة كورونا".

وأضاف عمرو المنير، نائب وزير المالية الساق، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن حجم الاقتصاد العالمي حوالى 87 تريليون والتجارة الالكترونية تمثل 26 تريليون دولار بما يمثل حوالى 30% من حجم الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن هذا الرقم هائل للغاية وسيكون قابل للزيادة.

وتابع: "كل الاقتصاد فى المستقبل سيكون كله رقمي مع الظروف الراهنة، ومع ما يتم من تقدم هتبقى هي الاساس فى التعامل، وبالنسبة لنا فى العالم العربي يمثل الاقتصاد الرقمي 4% من حجم الاقتصاد العربي".

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ نصف ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

يوفيتش مديرا فنيا للإسماعيلى

منذ نصف ساعة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

بيرلو يُعلق على انتهاك رونالدو لقواعد الحجر الصحي

منذ ساعة

الأهلي يقرر تمديد عقد الدينامو

منذ 34 دقيقة

الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

11:04 م

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

08:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات