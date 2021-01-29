جامعة المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
محمد كشك
فازت الطالبة ميرنا محسن المنشاوي كلية الطب بجامعة المنصورة بكأس الأديب الراحل عبد التواب محسن للطالب المثالى بمسابقة عباقرة الجامعات الموسم الثالث.

كما فاز الطالب محمد عزيز بكأس افضل طالب عبقرى، حيث شاركت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة بوفد مكون من 8 طلاب في مسابقة عباقرة الجامعات الموسم الثالث واسماؤهم كالتالي، ميرنا محسن المنشاوي كلية الطب، اسراء عماد عبد الفتاح المتولي كلية التمريض، فاطمة رأفت رزق بدر كلية الطب، تسنيم مصطفي عبيد كلية الهندسة، محمد عزيز محمد شعبان كلية الطب، أحمد وحيد محمد عياد كلية التمريض، صابر عبد المقصود حامد كلية الهندسة، السيد علي السيد حسب الله كلية التمريض.

جاءت مشاركة الطلاب فى التصفيات قبل النهائية لبرنامج " عباقرة الجامعات " بالتعاون مع قناة القاهرة والناس وبمشاركة ١٧ جامعة حكومية وخاصة.

وتتسابق الجامعات في مجالات متنوعة منها " الجغرافيا، التاريخ، الفن، العلوم، الآداب، معلومات عامه، رياضة، قدرات ذهنية".
جامعة المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات
جامعة المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات
جامعة المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات
جامعة المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات
جامعة المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات
جامعة المنصورة تفوز بكأس الطالب المثالي والطالب العبقري بمسابقة عباقرة الجامعات

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