أرض ملك الدولة.. مصادر تكشف ملابسات إستيلاء عرباوي على مزرعة بمنشأة القناطر

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت مصادر أمنية عن ملابسات واقعة اقتحام عددًا من الأشخاص مزرعة بمنطقة أبو غالب بمركز منشأة القناطر، شمالي قطاع أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقالت المصادر لـ" الفجر"، ان شخص عرباوي، استولى على المزرعة المشار إليها وهي أرض ملك الدولة، فحاول آخر الاستيلاء على قطعة الأرض منه، وعلى إثر ذلك أحضر عددًا من العرباوية، وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية صوب أفراد الحراسة المكلفين بتأمين وحراسة المزرعة، والاستيلاء عليها، بعد إصابة أحدهم بطلق ناري.

وبينت المصادر أن العرباوي المستولي على الأرض، حاول استردادها مرة أخرى، مدعيًا اقتحام 120 شخصًا المزرعة ملكه وإطلاق أعيرة نارية صوب الحرس المكلفين بحراستها ما تسبب في إصابة أحدهم بطلق ناري، وهذا على غير الحقيقة.. " 120 واحد هي حرب" على حسب قول المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الذين اقتحموا المزرعة عددهم حوالي 5 أشخاص، والواقعة تعود إلى منصف الشهر الجاري، موضحة إلى أن حالة المصاب مستقرة.

وأكدت المصادر أنه جار السيطرة على الأوضاع الأمنية واسترجاع المزرعة محل الخلاف إلى ملكية الدولة، والقبض على الطرفين.

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