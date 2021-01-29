سلبية مسحة رزق وعاشور فى الاتحاد السكندرى





جاءت النتيجة المسحة الطبية للكشف عن وجود فيروس كورونا التى خضع لها محمود رزق وحسام عاشور لاعبا الإتحاد السكندرى سلبية .





وبذلك ينخفض عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الإتحاد السكندرى إلى 11 لاعب.





ويلتقى الفريق السكندرى ودياً على ملعبة غداً مع المصرى السلوم وهى الودية الثانية للفريق خلال الفترة الأخيرة.





وكان الإتحاد قد فاز ودياً على الجعافرة أحد أندية القسم الرابع بالإسكندرية بستة أهداف مقابل لاشيء.





وتأجلت للإتحاد ثلاث مباريات رسمية نظراً لإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا.







