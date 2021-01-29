سلبية مسحة رزق وعاشور فى الاتحاد السكندرى

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

جاءت النتيجة المسحة الطبية للكشف عن وجود فيروس كورونا  التى خضع لها محمود رزق وحسام عاشور لاعبا الإتحاد السكندرى  سلبية . 

وبذلك ينخفض عدد المصابين بفيروس كورونا داخل الإتحاد السكندرى إلى 11 لاعب. 

ويلتقى الفريق السكندرى ودياً على ملعبة غداً مع المصرى السلوم وهى الودية الثانية للفريق خلال الفترة الأخيرة. 

وكان الإتحاد قد فاز ودياً على الجعافرة أحد أندية القسم الرابع بالإسكندرية بستة أهداف مقابل لاشيء. 

وتأجلت للإتحاد ثلاث مباريات رسمية نظراً لإصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا.


أخبار تهمك

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي

منذ أقل من نصف ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقرر تمديد عقد الدينامو

منذ أقل من نصف ساعة

بيرلو يُعلق على انتهاك رونالدو لقواعد الحجر الصحي

منذ أقل من ساعة

يوفيتش مديرا فنيا للإسماعيلى

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 22 ساعة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق

منذ ساعة و 26 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 23 ساعة

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

08:43 م

الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات