البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بجنوب السودان

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالقاهرة اليوم الراهب القس أثناسيوس آفا مرقس كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة جنوب السودان، الذى قدم تقريرًا عن أنشطة الكنيسة الاجتماعية والروحية هناك. 

كما استقبل قداسة البابا تواضروس بالمقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الراهب القمص بيسنتي الأنبا بيشوى أحد كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في دولة قطر.
البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بجنوب السودان
البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بجنوب السودان
البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بجنوب السودان
البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بجنوب السودان

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