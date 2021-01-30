شاهد.. إبراهيم عيسى: "معنديش مشكلة أسمع آراء أغبياء وسذج"
السبت 30/يناير/2021 - 07:10 ص
داليا الحسين
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن أكبر الأزمات التي تواجه المجتمع الآن هو تحويل الحقائق إلى وجهات نظر والخلط بين الحقيقة الموثقة بالمعلومات والآراء، قائلا: "أنا من الناس اللي معنديش مشكلة اسمع آراء أغبياء أو سذج زي ما بسمع اراء محترمين وعباقرة ولا يجب أن يكون هناك مشكلة".
وأضاف "عيسى"، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن الحياة تقتضي الخلاف والاختلاف في الآراء وهذه هي طبيعة الحياة ولكن دون الاستماع إلى المعلومات الخاطئة أو التقولات الخاطئة، مؤكدا أن هذه الكارثة الحقيقية التي يعاني منها المجتمع من تلوين الحقيقة.
وتابع الإعلامي: "هناك نصوص تاريخية موثقة ومعروفة وتواجه مشكلة تلوين الحقائق، والذى يشارك في هذه الأزمة وسائل إعلام وإعلامين وصحفيين وكله بيلون الحقائق ويحولها إلى عواطف ومشاعر"، مؤكدا أن كثير من الناس ينظرون إلى الحقائق وفق عواطفهم بمشاعر الحب والكره.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا