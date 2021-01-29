حملات مكثفة بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة وأوسيم لإعادة الانضباط للشوارع

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات مكثفة علي مدار اليوم لرفع اوجه الاشغال من الطريق العام، نفذت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات لإعادة الانضباط بالشارع ومواجهة البناء المخالف او التعديات علي الاراضي الزراعية، وشملت المجهودات الاتي :-

- في حي جنوب الجيزة تم إزالة بناء دكاكين مخالفه بشارع المجزر الآلى بالمنيب لحظة بداية بناءها كما تم ضبط مخالف بدون تصريح يحدث اشغال بشارع محمود سلامة جزيرة الدهب.

- وفي مركز أوسيم تم التحفظ على 3 سيارات نقل تُحدث إشغالاً بالطريق العام بالبراجيل تقوم ببيع مواد بناء بالمخالفة للإشتراطات الواجب اتباعها وبدون ترخيص وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

- كما شن مركز ومدينة كرداسة حملات اسفرت عن رفع عددا من الاشغالات للمحال والمنشأت التجارية بطريق صفط كرداسة لإعادة الانضباط بالطريق .
 
- كما قامت مدينة الحوامدية بشن حملات لإزاله الاعلانات غير المرخصة بعددا من الشوارع الرئيسية .
 
- وقام حي العجوزة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه مخالفين قاموا برش مياه بنهر الطريق بشوارع جامعة الدول العربية و السودان و الفالوجا و غسيل سيارات بميدان موسى جلال و شارع جزيرة العرب وذلك لمواجهة الاسراف في استخدام المياه وحفاظا علي الرصيف والاسفلت من الاتلاف .
 
- وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم رصد تعدى على مساحه 15 متر ببناء مدفن بقريه الجلاتمة وقد تمت الإزالة ومصادرة التشوينات واتخاذ الإجراءات القانونية بالإضافة إلى رصد وجود تشوينات بلوك ابيض استعدادا للبناء فى ارض زراعيه بناحيه المنصورية و تم مصادره 2000بلوك المشونيين واتخاذ اللازم .
 
- في حي الدقي تم ايقاف النشاط وغلق نادي صحي شهير لإدارته بدون ترخيص واستمرت الحملة لضبط مخالفات المطاعم والمجال حيث تم تحرير عدد ٥ محاضر عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي وذلك في شارع التحرير والسودان ومحي الدين وسليمان جوهر .

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