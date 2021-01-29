إجراءات احترازية غير مسبوقة للأهلي عقب الوصول لقطر

فرضت إجراءات احترازية وطبية مشددة على بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي عقب وصولها إلى مطار الدوحة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.





وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل حيث يبدأ الأهلي مشواره بمواجهة فريق الدحيل القطري.









وأجرت بعثة الأهلي بالكامل مسحة طبية فور وصولها إلى المطار، وذلك قبل خروجها وعقب إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمغادرة.





يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.