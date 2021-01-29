كواليس معسكر الأهلي في الدوحة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





وقام مسئولو الأهلي بإنهاء إجراءات تسكين اللاعبين وأفراد البعثة سريعًا، حيث يخضع الجميع لعزل صحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع فور الوصول إلى قطر.





وكشف مصدر داخل فندق إقامة الفريق، أن اللجنة المنظمة للبطولة خصصت طابقين للبعثة الخامس والسادس بفندق DUSIT DOHA HOTEL، وهو أحد أفضل وأحدث الفنادق بقطر.





وأوضح، أن الطابق السابع بالفندق تم تخصيصه ليكون متنفس لعناصر البعثة، حيث تقرر عدم خروج أي فرد من الفقاعة بشكل نهائي.





ويلتقي الأهلي بطل أفريقيا مع الدحيل يوم 4 فبراير المقبل على ستاد المدينة التعليمية في افتتاح مونديال الأندية.



