8 مباريات بالجولة الحادية عشر فى مجموعة الإسكندرية والبحيرة





تنطلق غداً السبت 8 مباريات فى الجولة الحادية عشر بمجموعة الإسكندرية والبحيرة بالقسم الثالث.





يلتقى نهضة العامرية على ملعبه مع اسكندرية للبترول فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث أن كلا الفريقان لدية 19 نقطة و يأتى إسكندرية للبترول فى المركز الأول بفارق الأهداف عن نهضة العامرية الذى يحتل المركز الثانى .





ويستضيف مركز شباب العبور على ملعبه مركز شباب كفر بولين .





ويحل غزل كفر الدوار ضيفا ثقيلا على المعمورة حيث يسعى كفر الذى يحتل مؤخرة الجدول برصيد 7 نقاط فى تحقيق نتيجة إيجابية يبتعد بها عن منطقة الهبوط بينما يسعى المعمورة للفوز للاقتراب من المنافسة.





ويستضيف ايتاى البارود على ملعبه فريق بدر.





ويواجه فريق دلفى على ملعبه مركز شباب حوش عيسى.





ويستضيف فريق الدلنجات على ملعبة فريق رشيد وكلاهما يسعى للفوز للابتعاد عن منطقة الهبوط.





ويصطدم فريق مياه البحيرة على ملعبه مع مركز شباب القبارى.





ويلتقى المجد مع الترام فى مباراة صعبة للفريقين حيث يأتى المجد فى المركز الثالث برصيد 18 نقطة متقدما بفارق نقطة على الترام الذى يحتل المركز الرابع والفائز يستمر فى المنافسة وربما يصعد للقمة فى حالة تعادل اسكندرية للبترول ونهضة العامرية.





وفيما يلى ترتيب المجموعة الحادية عشر :

1 - إسكندرية للبترول 19 نقطة

2 - نهضة العامرية 19 نقطة

3 - المجد 18 نقطة

4 - الترام 17 نقطة

5 - م ش المعمورة 15 نقطة

6 - بدر 15 نقطة

7 - م ش العبور 13 نقطة

8 - حوش عيسى 13 نقطة

9 - إيتاى البارود 10 نقاط

10 - م ش القبارى 9 نقاط

11 - م ش الدلنجات 9 نقاط

12 _ م ش كفر بولين 8 نقاط

13 - دلفى 7 نقاط

14 - مياه البحيرة 7 نقاط

15 - رشيد 7 نقاط

16 - غزل كفر الدوار 7 نقاط .



