طبيب: نسبة ٩٠ ٪ للأكسجين بالدم تعبر عن فشل تنفسي (فيديو)

قال الدكتور نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، إن أعداد الإصابات بدأت في التراجع في المستشفيات بشكل كبير، لافتا الى أن أعداد المصابين بمستشفى الصدر بجامعة المنيا قليلة جدا.





وأضاف "رفعت"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الناس يجب ألا تهمل في نفسها وتتعامل باستهتار مع إصابات البرد، وتصنفها على انه دور برد عادي، موضحا أن سبب زيادة عدد الوفيات في الموجة الثانية هو تأخر الحالات في الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بالبرد.



