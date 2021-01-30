طبيب: نسبة ٩٠ ٪ للأكسجين بالدم تعبر عن فشل تنفسي (فيديو)

طبيب: نسبة ٩٠ ٪ للأكسجين بالدم تعبر عن فشل تنفسي (فيديو)
السبت 30/يناير/2021 - 06:48 ص
داليا الحسين
قال الدكتور نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، إن أعداد الإصابات بدأت في التراجع في المستشفيات بشكل كبير، لافتا الى أن أعداد المصابين بمستشفى الصدر بجامعة المنيا قليلة جدا.
وأضاف "رفعت"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الناس يجب ألا تهمل في نفسها وتتعامل باستهتار مع إصابات البرد، وتصنفها على انه دور برد عادي، موضحا أن سبب زيادة عدد الوفيات في الموجة الثانية هو تأخر الحالات في الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بالبرد.
وتابع مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، أنه إذا شعر أي شخص بضيق التنفس، أو سخونة ودرجة حرارة مرتفعة، فيجب أن يتوجه على الفور إلى الطبيب، مشددا على أن هذين العرضين هما الأكثر خطورة ويجب التوجه للطبيب، لافتا إلى أن نسبة الاكسجين الطبيعية في الدم هي ٩٦ ٪، مشيرا إلى أن البعض يظن ان نسبة ٩٠ ٪ للأكسجين في الدم هي نسبة جيدة، باعتبار أن مجموع الـ ٩٠ ٪ قد يمكن الطلاب من الالتحاق بكليات قمة، ولكن هذا الأمر يختلف مع الأكسجين، لأن نسبة ٩٠ ٪ فيما دونها هي حالة فشل تنفسي.
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