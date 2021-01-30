طبيب: نسبة ٩٠ ٪ للأكسجين بالدم تعبر عن فشل تنفسي (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 06:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
قال الدكتور نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، إن أعداد الإصابات بدأت في التراجع في المستشفيات بشكل كبير، لافتا الى أن أعداد المصابين بمستشفى الصدر بجامعة المنيا قليلة جدا.

وأضاف "رفعت"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الناس يجب ألا تهمل في نفسها وتتعامل باستهتار مع إصابات البرد، وتصنفها على انه دور برد عادي، موضحا أن سبب زيادة عدد الوفيات في الموجة الثانية هو تأخر الحالات في الذهاب للمستشفيات حال الإصابة بالبرد.

وتابع مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، أنه إذا شعر أي شخص بضيق التنفس، أو سخونة ودرجة حرارة مرتفعة، فيجب أن يتوجه على الفور إلى الطبيب، مشددا على أن هذين العرضين هما الأكثر خطورة ويجب التوجه للطبيب، لافتا إلى أن نسبة الاكسجين الطبيعية في الدم هي ٩٦ ٪، مشيرا إلى أن البعض يظن ان نسبة ٩٠ ٪ للأكسجين في الدم هي نسبة جيدة، باعتبار أن مجموع الـ ٩٠ ٪ قد يمكن الطلاب من الالتحاق بكليات قمة، ولكن هذا الأمر يختلف مع الأكسجين، لأن نسبة ٩٠ ٪ فيما دونها هي حالة فشل تنفسي.

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