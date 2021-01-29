بعثة الأهلي تصل إلى مقر إقامتها في قطر

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
علي نبوي
وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل حيث يبدأ الأهلي مشواره بمواجهة فريق الدحيل القطري.

وقام مسئولو الأهلي بإنهاء إجراءات تسكين اللاعبين وأفراد البعثة سريعًا، حيث يخضع الجميع لعزل صحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع فور الوصول إلى قطر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

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