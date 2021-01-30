مدير مستشفى القلب بجامعة المنيا: الأمل موجود في التخلص من وباء (فيديو)كورونا

قال نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، أن 196 شخص ماتوا في أمريكا بعد تلقى لقاح فايزر، ولكن هذا لا يعني أن يمتنع الناس عن أخذ اللقاح، لأن اللقاح قلل من نسب الوفيات، موضحًا أن 23 شخصًا ماتوا في النرويج بسبب أخذ لقاحات كورونا وبعد الفحص تبين أنه لا علاقة لهم بلقاح كورونا.





وأضاف "رفعت"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "المواطن مش هياخد من هنا اللقاح ويبقى محصن من هنا، لأن اللقاح يقلل من نسبة الإصابة من كورونا، ولكنه لا يمنع الإصابة تماما".





وطالب مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، المواطنين بضرورة الإكثار من تناول الفواكه والخضار، لأن لهما دور كبير في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، وجهاز المناعة هو خط الدفاع الأول للإنسان للقضاء على كورونا.



