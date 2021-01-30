مدير مستشفى القلب بجامعة المنيا: الأمل موجود في التخلص من وباء (فيديو)كورونا

مدير مستشفى القلب بجامعة المنيا: الأمل موجود في التخلص من وباء (فيديو)كورونا
السبت 30/يناير/2021 - 04:24 ص
داليا الحسين
قال نزار رفعت، مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، أن 196 شخص ماتوا في أمريكا بعد تلقى لقاح فايزر، ولكن هذا لا يعني أن يمتنع الناس عن أخذ اللقاح، لأن اللقاح قلل من نسب الوفيات، موضحًا أن 23 شخصًا ماتوا في النرويج بسبب أخذ لقاحات كورونا وبعد الفحص تبين أنه لا علاقة لهم بلقاح كورونا.
وأضاف "رفعت"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار": "المواطن مش هياخد من هنا اللقاح ويبقى محصن من هنا، لأن اللقاح يقلل من نسبة الإصابة من كورونا، ولكنه لا يمنع الإصابة تماما".
وطالب مدير عام مستشفى القلب والصدر بجامعة المنيا، المواطنين بضرورة الإكثار من تناول الفواكه والخضار، لأن لهما دور كبير في تقوية الجهاز المناعي للإنسان، وجهاز المناعة هو خط الدفاع الأول للإنسان للقضاء على كورونا.
وعن قيام المواطنين بشراء أنابيب أكسوجين في المنازل، وتركيبه للمصابين بكورونا، قال: "نصيحتي لو في مريض محتاج أكسجين يروح المستشفى.. لأن الأكسجين دواء، ولو احتاجه مريض كورونا لابد من التوجه للمستشفى"، منوها أن الأمل موجود في التخلص من كورونا، واللقاحات والأدوية ستقضي على كورونا.
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