غانم: مبادرة المركزى لدعم المشروعات ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري

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نفى الإعلامى محمد غانم ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الإجتماعى من شائعة وقف مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5%.



وقال محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن المبادرة مستمرة لأنها أحد أسس النهوض بالاقتصاد المصرى، خاصة أن البنك الاهلى يستهدف بنهاية ديسمبر 2021، ان تصل محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 120 مليار جنيه، لافتا إلى انه متاح لعملاء البنك حتى اليوم من محفظة القروض 115 مليار جنيه لكل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وأوضح غانم، أن المبادرة متاحة ومستمرة ويشارك فيها كل البنوك المصرية بنسبة 20 % من محفظة البنوك الوطنية، حيث يتم ضخ هذه القروض في مشروعات تصل قيمتها إلى 201 مليار جنيه، لافتا إلى أن حجم محفظة البنك المركزى لدعم هذه المشروعات يصل لـ 350 مليار جنيه بشرط توفير دراسة جدوى من العميل تشمل كل تفاصيل ومقومات نجاح المشروع.







