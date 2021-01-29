إنفاق المستهلكين الأميركين يواصل التراجع وزيادة طفيفة للتضخم

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
تراجع إنفاق المستهلكين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر كانون الأول وسط تجدد إجراءات إغلاق الأنشطة لإبطاء انتشار كوفيد-19 وانقضاء مؤقت لإعانات مالية حكومية للملايين من الأمريكيين العاطلين.

وأظهر أيضا التقرير الصادر اليوم الجمعة عن وزارة التجارة الأمريكية أن التضخم واصل الارتفاع في الشهر الماضي. وتدعمت التوقعات بأن التضخم سيزيد هذا العام ببيانات أخرى أظهرت زيادة كبيرة في تكاليف العمالة في الربع الرابع من العام.

وتراجع إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 0.2 بالمئة في الشهر الماضي، إذ هبطت النفقات بالمطاعم.

وانخفض أيضا الإنفاق بالمستشفيات، وهو ما يرجع على الأرجح إلى تفضيل المرضى ملازمة المنازل خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وصعد التضخم بالرغم من ضعف إنفاق المستهلكين. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة 0.3 بالمئة بعد استقرار في نوفمبر تشرين الثاني.

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