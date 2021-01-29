بعثة الأهلي تخضع لمسحة طبية فور وصولها إلى قطر





وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدوحة عاصمة قطر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم.





وخضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية فور وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.





وينتظر أن يمكث أفراد البعثة في غرفهم بشكل منفرد «عزل صحي»، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع في المطار فور الوصول إلى العاصمة القطرية.





يذكر أن بعثة الأهلي أجرت مسحة طبية قبل السفر إلى قطر، وجاءت نتيجة الجميع سلبية.

ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى قطر مساء اليوم، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.





يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.



