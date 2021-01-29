بعثة الأهلي تخضع لمسحة طبية فور وصولها إلى قطر
الجمعة 29/يناير/2021 - 10:18 م
علي نبوي
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدوحة عاصمة قطر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وخضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية فور وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
وينتظر أن يمكث أفراد البعثة في غرفهم بشكل منفرد «عزل صحي»، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع في المطار فور الوصول إلى العاصمة القطرية.
يذكر أن بعثة الأهلي أجرت مسحة طبية قبل السفر إلى قطر، وجاءت نتيجة الجميع سلبية.
ووصلت بعثة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى قطر مساء اليوم، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.
يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.