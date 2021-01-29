خبير اقتصادي: الالتزام بشروط الحصول علي العلامات التجارية يوفر أرباح كبيرة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال محمد مصطفى الكوكانى الخبير الاقتصادي، إن تحويل مراكز خدمة السيارات لعلامة تجارية أصبحت متاحة في مصر للراغبين بشروط وقواعد تضمن الأرباح للطرفين، وتحترم سياسات الملكية الخاصة بأصحاب تلك العلامات.


وأضاف الكوكانى، خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن حجم تكلفة إقامة فرع لصيانة السيارات علي سبيل المثال يمكن أن يصل لـ 15 مليون جنيه، كما انه يمكن للراغبين استغلال العلامة التجارية لأنها تقدم نفس خدمات التوكيلات الكبرى وبأسعار تنافسية، مشيرا أن عدم التزام البعض بحقوق هذه العلامات يعرضهم للمسائلة القانونية.


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