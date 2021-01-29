الاقتصاد الاقتصاد صندوق النقد الدولي يخفض توقعات تعافي اقتصاد بريطانيا في 2021 الجمعة 29/يناير/2021 - 10:36 م Advertisements خفض صندوق النقد الدولي التوقعات الخاصة بتعافي المملكة المتحدة هذا العام بينما من المتوقع أن يتزايد توسع الاقتصاد العالمي مدعومًا بتسريع إطلاق اللقاحات. أخبار تهمك الأهلي يقرر تمديد عقد الدينامو منذ أقل من نصف ساعة عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد منذ أقل من ساعتين تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي منذ يوم ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفانتي منذ أقل من نصف ساعة بيرلو يُعلق على انتهاك رونالدو لقواعد الحجر الصحي منذ أقل من ساعة مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار منذ حوالي 22 ساعة بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي منذ حوالي 6 ساعات آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك منذ ساعتين و 26 دقيقة بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي منذ حوالي 23 ساعة الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق منذ ساعة و 26 دقيقة يوفيتش مديرا فنيا للإسماعيلى منذ ثلث ساعة النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش منذ حوالي 21 ساعة رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة منذ ساعتين و 44 دقيقة عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا منذ ساعتين و 53 دقيقة