إبراهيم عيسى: لدينا 102 ألف منشأة صناعية تشغل 2 مليون مصري و90% قطاع خاص

السبت 30/يناير/2021 - 01:43 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر يوجد بها 102 ألف منشأة صناعية معتمد في محافظات الجمهورية وفق أرقام الاقتصاد الرسمي المعلنة من اتحاد الصناعات المصرية، مشيرا إلى أن 90% من هذه المنشآت الصناعية تابعة للقطاع الخاص وهذا العدد كبير من رجال الاعمال وليس محدود وقاصر على 5 أو 10 رجال أعمال فقط.

وأضاف "عيسى"، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن هذه المنشآت الصناعية تمثل 2 مليون مصري وتساهم بـ18% من الاقتصادي المصري، قائلا: "من المؤكد أن اكيد في رجال أعمال فاسدين ولكن لا يستحقوا كلهم اللعنة ووصمهم بالفساد، ولدينا 5 مليون صانع وتاجر فى 27 محافظة مصرية طبقا للغرفة التجارية".

وأوضح الإعلامي، أن مصر تعاني من وصم رجال الاعمال بالفساد منذ العهد الملكي، مؤكدا أن اتهامات الفساد كانت تلاحق رجال الأعمال منذ العهد الملكي واستمرت في عهد عبدالناصر وحتى الآن ولكن فى النهاية الفساد ليس قاصرا على مجموعة دون الأخرى.

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