الحمام يسعي لمواصلة الإنتصارات أمام كفر الشيخ بالقسم الثاني

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


يلتقي في الثانية والنصف من عصر السبت فريق نادي الحمام المطروحي مع فريق كفر الشيخ في إطار مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

ويسعي الفريق المطروحي بقيادة أيمن الجمل المدير الفني لمواصلة الإنتصارات بعد تحقيق أول فوز له في الدوري في الجولة الماضية علي حساب سبورتنج بهدف لمهاجمه محمود أبو زيد ورفع رصيدة للنقطة السابعة، بينما يسعي فريق كفر الشيخ للعودة من مطروح بنتيجة إيجابية للدخول في المربع الذهبي حيث أنه يحتل المركز السابع برصيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بإستاد كفر الشيخ.

يذكر أن الحمام المطروحي قد نجح في التعاقد مع عدد من الصفقات لتدعيم صفوفة في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في التعاقد مع 10 صفقات وهم : عبده سمانة لاعب المقاصة، وبكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس، ومصطفي صفوت لاعب الترسانة، ومحمد ديابي الإيفواري، محمد أبو سريع لاعب السكة الحديد، وأحمد يونس لاعب المرج.

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