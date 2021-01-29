نائبة تونسية: لا تفاوض مع الإخوان وعلينا سحب الثقة من حكومة المشيشي

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر


دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسى، اليوم الجمعة، إلى توحيد صفوف الشعب التونسي لسحب الثقة من حكومة هشام المشيشي، المدعومة من الإخوان.

وقالت موسى في كلمة لها، إن "الجميع يوافقنا في حقيقة أن التغيير واجب، ونمارس الضغط لتحقيق ذلك"، مضيفة: "يمكننا أن نصل إلى أكثر من 109 أصوات لسحب الثقة من حكومة المشيشي".

وتابعت: "لا بد من تغيير جذري للحكومة بسبب الفشل الذريع الذي وصلت إليه".

وأكدت موسى على أهمية عدم التحاور أو التفاوض مع جماعة الإخوان.

وتابعت: "الشعب سيختار من سيحقق له مطالبه، ودورنا بصفتنا حزب معارض أن نلفت انتباه الرأي العام للخروقات ونقترح البديل".

وأردفت: "حكومة المشيشي لا تحترم أبجديات الديمقراطية ولا يمكن أن تكون حكومة ناجحة ينتظر منها إنجازات".

وتشهد تونس أزمة سياسية بعد منح البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، الثقة لحكومة المشيشي، رغم اعتراض من رئاسة الجمهورية والأحزاب المعارضة بتونس.

ويكمن اعتراض الأحزاب السياسية المعارضة والرئاسة التونسية على الحكومة، في أن التعديل الوزاري الأخير يشمل وزراء تشوب حولهم قضايا فساد، أو مرتبطين بتضارب مصالح، وذلك حسبما صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني الأخير.

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