تعرف علي مباريات الجوله التاسعة للمجموعه الثالثه لدوري القسم الثالث

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
سالم خليل


تنطلق السبت في تمام الساعة الثانيه والنصف، منافسات الأسبوع التاسع، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.

حيث يحل فريق ناصر الفكرية، ضيفا على فريق الوليدية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب الوليدية.

كما سيلعب فريق مركز شباب القيس، مع فريق الهنداو، في اللقاء الذي سيشهده ملعب مركزشباب مطاي .

ثم يواجه فريق مركز شباب الخارجة، فريق مركز شباب مغاغه، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب الخارجة.

في حين يستقبل فريق القوصية، فريق مركز شباب سمالوط، في المباراة التي سيحتضنها ملعب نادي ديروط.

ثم يلتقي، فريق نادي ملوي، فريق الوادي الجديد في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وقد شهدت هذه الجوله، تأجيل مباراة بني مزار، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، نظرا لخوض فريق بني مزار، مباراه بكأس مصر، الثلاثاء القادم، مع فريق سوهاج.

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