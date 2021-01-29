عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد





يسعى البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى تدعيم خط هجوم القلعة البيضاء وذلك بعد رحيل مصطفى محمد للإحتراف في صفوف جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة.





ووضع البرتغالي عمرو جمال لاعب الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي على رأس قائمة الإنتدابات لتعويض رحيل مصطفى محمد مع بعض الوجوه الأخرى مثل حسام حسن لاعب سموحة وباسم مرسي نجم الانتاج الحربي.





في الوقت الذي تميل فيه الكفة أكثر إلى عمرو جمال الذي يظهر بمستويات رائعة مع الفريق العسكري مؤخراً وسجل معه أهداف مؤثرة ساهمت في تحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري.