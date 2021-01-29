توخيل: أسعي لتقديم أفضل ما لدي مع تشيلسي

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
أكد توماس توخيل، مدرب تشيلسي الإنجليزي، إنه يؤمن أن هيكل النادي سيُخرج أفضل ما لديه، وإن تولي تدريب البلوز، بمثابة هدية متأخرة لعيد الميلاد.

وأقيل توخيل من تدريب باريس سان جيرمان في ديسمبر الماضي، رغم حصوله على آخر لقبين في الدوري، وقيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا في أغسطس.

وكان الجميع على علم، بعدم توافقه مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان.

وفي بوروسيا دورتموند، كانت هناك خلافات بين توخيل وهانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي للنادي الألماني، الذي وصفه بأنه "شخص صعب لكنه مدرب رائع".

لكن توخيل، وهو المدرب رقم 14 لتشيلسي منذ شراء الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، النادي في 2003، قال إنه أصبح متساهلا.

وأبلغ الصحفيين في حديثه بعد أسبوع متقلب تولى فيه المسؤولية بعد إقالة فرانك لامبارد، وقيادته الفريق في التعادل مع وولفرهامبتون "ما أحبه الآن وأشعر بإيجابية تجاهه، هو أنني مدرك تماما بأنه أمر يجب تحسينه وأكون أكثر استرخاء وألا أكون عنيدا بشأن معتقداتي".

وتابع "الهيكل في النادي واضح وسهل جدا".

وأضاف "سهل فيما يتعلق بعدم وجود العديد من المسؤولين عن اتخاذ القرارات، أستطيع التعايش مع ذلك تماما. لم يكن هناك أي تردد".

ولم يتقابل توخيل مع أبراموفيتش بعد، لكنه اجتمع مع مارينا جرانوفسكايا المسؤولة عن إدارة النادي.

وقال توخيل "واضحة وصريحة. أشعر أن هذا الهيكل يتناسب معي لتقديم أفضل ما لدي. لم يكن هناك أي تردد".

ولا توجد لدى توخيل، أي أوهام بشأن المهمة المنتظرة بتقدم تشيلسي من المركز الثامن في الدوري.

وتابع "الأسلوب فريد. الحدة فالمنافس وولفرهامبتون أشرك 11 لاعبا وكأنهم أطول من مترين. هذه هو المستوى البدني هنا وهذا المستوى من القوة الرياضية فريد".

ونوه "على الجانب الآخر فهو يُخرج أفضل ما في كل لاعب. أؤمن بذلك. أتمنى أن تُخرج المنافسة هنا ضد المدربين أصحاب الخبرة والأفضل في العالم أفضل ما لدي".

واكتفى تشيلسي بالاستحواذ على الكرة في مواجهة وولفرهامبتون، ولم يصنع العديد من الفرص، لكن توخيل وعد الجماهير الحذرة بكرة قدم مثيرة.

وقال "أحب الاعتماد على أسلوب حيوي بحماس كبير واستعادة الكرة سريعًا كما قلت، وفي النهاية سنكون ممتعين".

وشدد "لو كنت مشجعا لتشيلسي، أريد أن أكون متحمسا للذهاب إلى الملعب عندما أشاهد المباريات في التلفزيون".

وأضاف توخيل الذي سيلعب فريقه ضد بيرنلي يوم الأحد "كانت فترة سيئة في عيد الميلاد، فيما يتعلق بالعمل، وبعد ذلك بـ 4 أسابيع، حصلت على أفضل هدية كانت متبقية أسفل الشجرة".

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