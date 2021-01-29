"شوهني وضربني بالسكينة".. أول حوار مع زوجة بولاق التي اعتدى عليها زوجها المحامي.. والسبب المصاريف (فيديو وصور)

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"بابا ضرب ماما بالسكينة.. بابا هيموت ماما"، في مشهد لا ينسى من ذاكرة الأطفال الثلاثة أكبرهم ١٠ أعوام، عندما تعرض والدهم "أ.س" بالضرب المبرح على جسد زوجته الهزيل، حتى توغل قلبه الشيطان، واستل سكينًا من المطبخ ليطعنها ويشوه وجهها البرئ أمام أطفالها، فاستغاثت الزوجة المكلومة بطفلتها الكبرى، لتلحق بوالدتها، ولكن كان الأب لا يسمع لصراخ أطفاله "سيب ماما.. سيب ماما"، فأسرعت الطفلة لباب المنزل وقلبها يمتلئ خوفًا على والدتها، لتقرع على أبواب الشقق السكانية، ليلحق الجيران بالسيدة وينقذوها من يديه، لتكتب عمرًا جديدًا لها.



"شوفوا جوزي اللي بيجيب حقوق الناس عمل إيه".. تلك الكلمات التي تحدثت بها السيدة "عزة حسن" في حديثها إلى بوابة "الفجر"، لتكشف ماسأتها الحقيقة.



رمى عليا الأكل وضربني بالسكين



في البداية، قالت السيدة "عزة حسن" في حديثها إلى "الفجر"، أنه مساء يوم الثلاثاء، دارت مناقشة بين وبين زوجي "أ.س" محامي، لاطالبه بمستلزمات المنزل، ومصروفات أبنائه، فرفض النقاش، وأصريت أن يترك نقودًا قبل أن يترك المنزل بالأيام كعادته، كلما أطلب منه ذلك ليرد،" انتي عايزة تعملي مشكلة ليه؟"، ولكن كنت خائفة أن يترك المنزل بالأيام، وأنا لا أعمل وليس معي نقود،" العيال بتجوع ومابلاقيش فلوس اصرف عليهم واجبلهم أكل"، تملك الغضب من زوجي، وفجأة القى عليا الأكل، وبعدها محستش بأي شئ.



كنت بنزف من كل حته



"السكينة كانت في إيده"..وتتابع الزوجة المكلومة، محستش بشئ غير وزوجي ماسك السكينة وبدأ يصيبني في وجهي بإصابات كثيرة، ثم يمسك السكينة ويخبط بطرفها في كل جزء من رأسي، ويقوم بضربي قائلة،" كان بيضربني بإيدة بلكمية في كل جزء من وجهي"، حتى بدأت انزف من أنفي وفمي وأذني، كاد صراخي كثيرًا ولكن لأنه كان حل المساء، لا أحد يسمعني، فاستغثت بطفلتي الكبرى تبلغ من العمر ١٠ أعوام، لتستغيث بالجيران، مشيرة،" كنت هموت في إيده".



واستطرت الزوجة، تجمع الجيران على الفور، ولكن حاولوا الإمساك بزوجي وفي يديه السكين، ولكن رفض زوجي الافلات بالسكين، واستمر الضرب في أنحاء جسدي، حاولوا الجيران تكرارًا رجوعه عن الضرب، لأني كنت على وشك الموت، ولكن جاء شقيقي على الفور، مسرعًا على السلالم دون أن يأخذ الأسانسير، ليلحق بي، وفي لحظة استطاع شقيقي أن يأخذ السكين من يديه، لا يتوقف زوجي عن الضرب، عقب الافلات بالسكين، أمسك عصا المكنسة وبدأ يضربني على جسدي، ولكن في هذه اللحظة أمسك الجيران به واخرجوه على الفور من الغرفة، فسقط على الأرض من كثرة الضرب، وحاول الجيران إيفاقي.



اشتباه في ارتجاج في المخ



وتابعت الزوجة قائلة، "على الفور ذهبت إلى المستشفى لعلاجي، وعملت الاشاعات اللازمة، الدكتور قالي في اشتباه في ارتجاج في المخ، بالاضافة لكسر في الأنف والفك، واصابات وسحجات وكدمات في كافة أنحاء الجسد، وعلقولي المحاليل اللازمة"، وبالتقرير الطبي قررت عمل محضر رسمي بقسم الشرطة لأخذ حقي بالقانون.



مش بيصرف على العيال واستلفت



صمتت الزوجة قليلًا، لتتذكر رحلتها مع زوجها في عدم تحمل المسؤلية، فقالت في حديثها، تزوجنا منذ ٩ أعوام، ولكون زوجي محامي، بدأت اساعده في العمل، وعملت كسكرتيرة له، ولكن في السنوات الأخيرة، كان لا يدفع إيجار الشقة التي نقطن بها، حتى تراكم علينا النقود، بالإضافة لعدم عملي، كان لا يصرف على المنزل، ويترك المنزل عده أيام دون مصاريف، قائلة،" مكنتش بلاقي فلوس أجيب أكل للعيال، وبدأت استلف"، وظل هذا الحال عدة أشهر



واوضحت السيدة "عزة"، كنت كل مااطالبة بمصاريف الأبناء، ومستلزمات المنزل، يتشاجر معي، ويقوم بخبطي بأي شئ أو ضربي، تارة يخبطني بترابيزة، وتارة كرسي وأشياء كثيرة، ولكن كنت أتحمل بسبب أبنائي، ويأتي عقبها ويتأسف، في اشارة أنه سيلتزم بكافة المصاريف، ولكن يعود لفعل الشئ من جديد.



أهلي عملوا قعدة معه للحل



وتتابع الزوجة حديثها، أخر مرة أهلى "عملوا قعدة لحل المشاكل"، وبالفعل أمام أهلي توعد زوجي بأن يدفع كافة الإيجارات المتأخرة، بالإضافة، بالالتزام بكافة مصاريف الأبناء، ومستلزمات المنزل، ولكن بعد وقت قصير عاد زوجي لعدم الدفع بالمصاريف، وكان يترك البيت بالأيام دون نقود وأكل، وعندما أطالبه يحدث الشجار الذي يصل للضرب.



زوجي تركني وفضلت ادور على سكن



وتتابع الزوجة كلامها، ذات يوم جاء زوجي ليأخذ شنطة ملابسه ويتركني أنا والأبناء، ويبلغني أن اترك المنزل على الفور، في ذلك الوقت، كان لا يدفع الإيجارات المتأخرة علينا، وتركني وذهب.



فضلت أيام ادور على سكن..واشارت الزوجة، بعد ترك زوجي للمنزل، ولأبنائه دون أي شئ، ذهبت لأسرتي، وبعدها بفترة بدأت ابحث عن شقة لاقطن بها أنا وأبنائي، وبالفعل عثرت عليها، وبعد وقت قليل عاد زوجي ليطلب السماح من جديد، قائلة،"للأسف قبلت بسبب العيالي"، ولكن سرعان ماعادت المشاكل من جديد وعدم انفاقه على المنزل وعلى أبنائه، حتى جاء ليوم الحادثة، عندما طالبته من جديد بالانفاق.



الجيران: مابنشوفهوش خالص



والتقطت إحدى الجارات، الحديث قائلة،" مكناش بنشوفه كتير"، عندما سكنت الزوجة "عزة" في العقار، لا نرى زوجها كثيرًا، تكاد أن تكون أيام معدودة.



وفي يوم الواقعة، قالت الجارة، فجأة رجال العقار بأكملة تجمعوا مساء الثلاثاء، وعندما دخلوا عليه، كانت السكين في يديه، حاولوا الإفلات بها ولكن دون جدوى، وسرعان ماشاهدت "عزة" قائلة،"أنا معرفتهاش"، من كثرة الدم الملئ بوجهها لا اتعرف عليها،"حسبي الله ونعم الوكيل".



الزوجة تطالب بحقها



وفي ختام الحديث، طالبت السيدة "عزة حسن"، بأن تأخذ حقها من زوجها، قائلة،"صوت صراخ ولادي لغاية دلوقتي في ودني"



حررت محضر بقسم بولاق



استغاثت إحدى السيدات، من خلال فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالنائب العام وجمعية حقوق المرأة ونقابة المحامين، بسبب ضرب زوجها لها، والذي وصل إلى تشويه وجهها.



وجدير بالذكر أن نائبة، قدمت مقترح قانون بمجلس النواب، يطالب بحبس الزوج إذا ضرب زوجته من 3 إلى 5 سنوات، بسبب مسلسل ضرب الزوجات الذي لا ينتهى ويصل أحيانا إلى العاهات المستديمة.



