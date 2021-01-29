جنرال موتورز تخطط لوقف بيع سيارات الوقود

تخطط شركة جنرال موتورز، لإيقاف مبيعات سيارات الركاب بمحركات الوقود في عام 2035، حيث تريد إلى أن تصبح صديقة للبيئة ومحايدة لانبعاثات الكربون.





وقالت Mary Barra، رئيسة مجلس إدارة الشركة ومديرتها التنفيذية: "تنضم جنرال موتورز إلى الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم للعمل على مستقبل أفضل وأكثر أمانًا واخضرارًا".





ةتابعت: "نحن نشجع الآخرين على أن يحذوا حذونا ويكون لهم تأثير كبير على صناعتنا والاقتصاد ككل".



