جنرال موتورز تخطط لوقف بيع سيارات الوقود
الجمعة 29/يناير/2021 - 09:21 م
تخطط شركة جنرال موتورز، لإيقاف مبيعات سيارات الركاب بمحركات الوقود في عام 2035، حيث تريد إلى أن تصبح صديقة للبيئة ومحايدة لانبعاثات الكربون.
وقالت Mary Barra، رئيسة مجلس إدارة الشركة ومديرتها التنفيذية: "تنضم جنرال موتورز إلى الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم للعمل على مستقبل أفضل وأكثر أمانًا واخضرارًا".
ةتابعت: "نحن نشجع الآخرين على أن يحذوا حذونا ويكون لهم تأثير كبير على صناعتنا والاقتصاد ككل".
كما تشمل أهداف جنرال موتورز قصيرة المدى طرح 30 سيارة كهربائية بحلول عام 2025 ورفع نسبة مبيعات السيارات الكهربائية إلى 40% في الولايات المتحدة وحدها، وتعتبر جنرال موتورز أكبر شركة صناعة سيارات في الولايات المتحدة.
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