رواد سوشيال ميديا لمني سيف: مؤامرتك اتفضحت أنت اصبحتي عالة علي المجتمع

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:24 م
بوابة الفجر
الفجر
وجه رواد سوشيال ميديا رسالة شديد اللهجة الي العميلة مني سيف

وقال النشطاء "ايتها الكاذبه.. مؤامرتك اتفضحت أنتي اصبحتي عالة علي المجتمع.. امثالكم ضيعتوا البلد في ٢٠١١"

واضاف النشطاء "إنتوا اللي بستوا إقدام الإخوان..وسلمتوا ليهم رقابكم..واتصورتوا معاهم علي انقاض هذا الوطن".


وتابع النشطاء "مَش مستغرب من واحده فاسدة متآمرة وعميله وخليعة زيك تقول هذا الكلام لإنه شي طبيعي إنك تكوني بنت لأم فاسده ضيعت أبنائها ودفعتهم لارتكاب الجرائم ليكونوا خلف قبضان السجون".

وأستكمل النشطاء "الدليل علي سعة صدر البلد أنها تترك واحده مثلك بهذه الأخلاق المنحطه والفكر المريض لاتزال حره..ولو كنتي في إي دولة اروبيه من الدول التي تعلقون أحذيتها للحصول علي الأموال لكان مصيرك السجن أو ترحيلك كالقمامة خارج هذه البلد".

أخبار تهمك

آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك

منذ ساعة

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

منذ ساعة و 19 دقيقة

كشف حساب رونالد كومان مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم

منذ ساعة و نصف

الزمالك يكشف المرشحين لخلافة مصطفى محمد لقيادة هجوم الأبيض

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يوجه رسالة خاصة إلى جماهير الزمالك

منذ ساعتين

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ حوالي 21 ساعة

استقبال أسطوري من جماهير الأهلي لبعثة الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ نصف ساعة

بعد عودته للزمالك.. تعرف على موعد انضمام حفني لتدريبات الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الداخلية تنجح في القبض علي مرتكب واقعة حريق سوق التوفيقية

منذ حوالي 3 ساعات

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ حوالي 20 ساعة

مواجهات نارية.. تعرف على نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:30 م

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

08:34 م

رسمياً.. الإسماعيلي يدعم صفوفه بخمسة صفقات جديدة

08:43 م

آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك

09:01 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات