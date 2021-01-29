استولى على 30 سيارة من مالكيها.. ليلة سقوط مستريح الهرم في قبضة الأمن

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في الإيقاع بـ"مستريح جديد" احترف النصب على أصحاب السيارات بمنطقة الهرم، غربي المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود عدة بلاغات من عددًا من الأشخاص يتهموا صاحب معرض سيارات يدعى "ياسر.م." بالنصب عليهم.


تحريات المباحث التي أجريت تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن المشكو في حقه يمتلك معرض سيارات خلف أحد الفنادق الشهيرة بشارع فيصل.



وبينت التحريات أنه كان يتحصل على السيارات السوزوكي "الفان"، من مالكيها " مقدمي البلاغات"، ويوقع عقد إيجار بينهم مقابل منحهم 3 آلاف جنيه شهريا.


وأشارت التحريات بعد مرور شهر أو اثنين يعمد المشكو في حقه إلى بيع السيارات بعقود مزورة والتنصل من مسؤولية رد أي مبالغ لمالكي السيارات حتى وصل الأمر إلى 30 سيارة -حسب أقوال بعضهم-


عقب تقنين الإجراءات أعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم، وتمكنت من القبض على المشكو في حقه، واقتياده إلى ديوان القسم للتحقيق معه.
  
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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