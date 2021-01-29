رسميا .. لاعب وادي دجلة في صفوف الجزيرة المطروحي

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


نجح مجلس إدارة نادي الجزيرة المطروحي برئاسة حمدي حفيظ في التعاقد مع أيمن عادل صانع ألعاب وادي دجلة السابق لمدة موسم ونصف في صفقة إنتقال حر لتدعيم صفوف الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

جاء التوقيع في حضور حمدي حفيظ رئيس نادي الجزيرة، وأحمد فكري الصغير المدير الفني ، وخالد يوسف وكيل اللاعب.

وتعتبر صفقة عادل هي الثالثة للفريق المطروحي في الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع محمد بكري لاعب ديروط، ومحمد حسين" بندق" لاعب القناة.

ويسعي الفريق المطروحي لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة بناء علي طلب أحمد فكري الصغير المدير الفني للفريق.

يذكر أن الجزيرة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط ويتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة .

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