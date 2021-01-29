يوتيوب تعمل على اختبار ميزة جديدة.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:05 م
يوتيوب
يوتيوب
يعمل موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على اختبار خاصية جديدة تسمح للمستخدمين بالتقاط مقاطع قصيرة من الفيديوهات التي يشاهدونها أو يحضرونها كبث مباشر ومشاركتها مع الغير.

كما يمكن أن تأخذ لقطة فيديو تتراوح مدتها ما بين 5-60 ثانية فقط. وتدعم الميزة حالياً قيد الاختبار على الكمبيوتر وأندرويد، ولاحقاً ستتاح على iOS.

ستلاحظ أيقونة المقص على هذا الفيديو بالضغط عليه يمكنك اختيار الفترة التي يتم تسجيلها وبعد الانتهاء تضع اسماً للمقطع وتشاركه مع أصدقاءك أو عبر الشبكات الاجتماعية، وسيتم توليد رابط جديد خاص بالمقطع المشارك.

عندما يضغط أي شخص على المقطع الذي شاركته منه، سيتم تشغيله من المقطع الأساسي مع تحديد فترة البداية والنهاية له، وهناك زر لمشاهدة كامل المقطع.

هذه الطريقة ستساعد الناس على مشاركة أجزاء من مقاطع فيديو أعجبتها على الشبكات الاجتماعية، بالتالي ترفع من معدلات المشاهدة، لاسيما عندما يكون المقطع طويلاً وهناك فكرة معينة في لحظة معينة تريد نشرها، فبدلاً من أن تقول للناس شاهدوا من اللحظة كذا إلى اللحظة كذا، تقوم بتسجيل مقطع يتضمنها طالما طولها أقل من دقيقة.

ويذكر أن الميزة قيد الاختبار في الوقت الراهن وستتاح لاحقاً لكافة المستخدمين على كافة المنصات وعبر تطبيقات يوتيوب الرسمية.

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