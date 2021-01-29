لينجارد يقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر

قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن جيسي لينجارد لاعب وسط مانشستر يونايتد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز وافق على الانتقال معارا إلى وست هام يونايتد اللندني حتى نهاية الموسم الحالي (2020-2021).

ولم يشارك لينجارد لاعب منتخب إنجلترا في أي مباراة ليونايتد في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وشارك اللاعب في 3 مباريات فقط لفريقه في كأس إنجلترا وكأس الرابطة المحلية للمحترفين.

وخرج لينجارد (28 عاما) من حسابات المدرب أولي جونار سولسكاير وشارك أساسيا فقط في 9 مباريات في الدوري بالموسم الماضي وهز الشباك في مباراة فريقه الأخيرة في الموسم.

ولم يؤكد يونايتد بعد الصفقة لكن اللاعب نشر صورا له وعبارات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى صحة تقرير الشبكة التلفزيونية.

وكان لينجارد الذي شارك في 24 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا عبر عن شعوره بالإحباط في الصيف الماضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وينتهي عقد لينجارد الحالي مع يونايتد في يونيو 2022.

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