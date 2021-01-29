الجزيرة يهزم النصر في الدوري الإماراتي

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
وكالات
حافظ الجزيرة على المركز الثاني في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه النصر 3 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 30 نقطة بفارق نقطتين خلف الشارقة المتصدر، والذي يواجه غدا فريق الفجيرة، فيما تجمد رصيد النصر عند 24 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم الجزيرة عن طريق عمر تراوري في الدقيقة 13، قبل أن يضيف علي مبخوت الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 56.

وتعرض محمود خميس لاعب النصر للطرد في الدقيقة 89، بعد تعرضه للإنذار الثاني بتدخله القوي على ايمو إيزكيل، فيما تعرض خليفة الحمادي لاعب الجزيرة للمصير ذاته بعد تدخل على ريان منديز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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